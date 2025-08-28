По франшизе «Чикатило» выйдет еще два проекта

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал новые проекты по вселенной сериала «Чикатило». Компания уже работает над двумя проектами по франшизе: «Кровь Чикатило» и «След Чикатило».

В Okko не поделились деталями проекта, однако всё же показали первые постеры будущих шоу. Они выполнены в привычных для серии мрачных оттенках.

Ранее онлайн-кинотеатр уже выпустил сериал «Чикатило» про знаменитого советского серийного убийцу — он вышел в 2020 году. После этого выходил спин-офф франшизы — «Тень Чикатило» — он рассказывал про группу следователей, отправившихся в Иркутскую область. Там они занялись раскрытием дела «ангарского маньяка» Дмитрия Попцова, решившего перегнать своего кровавого кумира.