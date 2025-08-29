В России появится новый телеканал для детей

В рамках своей масштабной презентации онлайн-кинотеатр Okko анонсировал запуск нового телеканала.

Он будет называться "БубOkko ТВ", запуск запланирован на 1 сентября. Канал будет круглосуточным.

В программе - популярные фильмы, мультфильмы и другие проекты.

В частности, запланированы показы современных хитов "Союзмультфильма" ("Простоквашино", "Ну погоди!", "Умка"), российские и западные мультсериалы: "Синий трактор", "Малышарики", "Лунтик", "Ми-ми-мишки", "Смешарики", "Фиксики", "Школа волшебниц Винкс", "Герои Энвелла", а также полнометражные фильмы: "Возвращение попугая Кеши", "Пираты галактики" "Барракуда", "Летучий корабль", "Не одна дома" и другие.

По выходным будут марафоны мультиков и фильмов.