Кто сыграет в «Жестокой ночи 2»

По данным издания Deadline, актрисы Даниэла Мелшиор и Кристен Белл сыграют в «Жестокой ночи 2». Это вторая часть рождественского комедийного боевика.

Хотя подробности сюжета пока держатся в секрете, Харбор наверняка вернётся к роли Санта-Клауса, который вновь будет кого-то защищать.

В рождественском боевике 2022 года Violent Night озлобленный Санта, владеющий смертоносными боевыми навыками, расправляется с командой безжалостных наёмников, чтобы спасти девушку и её семью. Теперь не такому уж весёлому Санте снова придётся облачиться в костюм.

Премьера фильма за рубежом состоится 4 декабря 2026 года.