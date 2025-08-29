Вышел второй сезон драмеди «Открытый брак»

На Okko доступны все 8 серий нового сезона "Открытого брака" (18+).

© Кадр из трейлера

Как и пара из первого сезона, герои новой истории сталкиваются с взаимной изменой. Но уже не торопятся нырять с головой в "полиаморные отношения". При этом в результате запутанных связей одна из участниц любовного четырехугольника забеременела.

Серди артистов - целая россыпь звезд: Юлия Александрова ("Слово пацана"), Павел Деревянко ("Брестская крепость"), Равшана Куркова и Екатерина Вилкова, а также Артём Ткаченко, Анатолий Кот, Артур Бесчастный, Константин Крюков и другие.

Режиссер - Анна Курбатова, выступавшая в первом сезоне в роли сценариста.