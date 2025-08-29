Стал известен исполнитель главной роли в сериале Pretty Ugly

Хилари Дафф («Лиззи Магуайр», «Как я встретила вашего отца») сыграет главную роль в драматическом сериале «Pretty Ugly» для видеосервиса Hulu. Как сообщает Deadline, сценарий Киркера Батлера («Убийства в одном здании», «Соседи») основан на его собственном одноимённом романе 2015 года, а режиссёром выступит Сильвер Три.

Дафф сыграет Миранду Миллер — мать, чья цель сделать свою десятилетнюю дочь Бейли самой успешной участницей детского конкурса красоты в Америке. Миранда, сама бывшая королева конкурсов красоты, которые выиграла в подростковом возрасте, мечтает о рекламных контрактах, косметических брендах и, возможно, даже о телешоу. Однако Бейли не хочет ничего из этого. Она участвует в конкурсах красоты с трёх месяцев и уже давно «перегорела». Но Миранда не может себе позволить сбавлять обороты. На самом деле, она на седьмом месяце беременности и уже планирует будущую карьеру своей будущей дочери». Пока Миранда занята созданием империи конкурсов красоты, её муж Рэй, медбрат, принимающий таблетки, обрюхатил 18-летнюю внучку одной из своих пациенток хосписа. А её мать Джоан, вдова-затворница, замышляет убийство из религиозных соображений

Батлер — номинированный на премию «Эмми» сценарист и продюсер, среди работ которого «В здании только убийства», «Гриффины», «Шоу Кливленда» и «Соседи».