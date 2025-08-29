Вышла финальная серия триллера «‎Хирург»‎

Онлайн-кинотеатр START выложил последнюю серию "Хирурга" (18+).

Это сериал о нелегальной трансплантологии, в которой замешаны престижные клиники, нелегальные мигранты, журналистка со смертельным диагнозом. В центре сюжета - перспективный хирург, который оказывается втянут в криминальную торговлю органами.

Первые серии вышли в июле, а премьере предшествовал настоящий ажиотаж. Фестиваль "Пилот" назвал "Хирурга" самым ожидаемым сериалом года.

В главных ролях - Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте и Анна Завтур.

Режиссёр - Илья Ермолов ("Золотое дно", "Разрешите обратиться"), над сценарием работали Станислав Иванов ("Конец невинности") и Василий Клепацкий ("Чайки").