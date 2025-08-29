Опубликован новый кадр из фильма «Черный телефон 2»

Издание Fandango в рамках продвижения фильма «Чёрный телефон 2» опубликовало у себя новый эксклюзивный кадр, на котором можно увидеть Итана Хоука в образе маньяка.

© Чемпионат.com

Свежий кадр фильма

© Fandango

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В первой части рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка, и, казалось бы, надежды на спасение нет, однако герою по отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Режиссёром сиквела вновь выступил Скотт Дерриксон. Премьера ленты состоится 17 октября.