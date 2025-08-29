Где покажут фильмы для школьников из списка Минпросвещения

На телеканале "Патриот" 7 сентября 2025 года стартует проект "Совместный просмотр", в рамках которого запланированы специальные показы шедевров отечественного кинематографа, рекомендованных Министерством просвещения РФ для образовательных организаций и семейного просмотра.

© unsplash

Каждое воскресенье в 18:00 в эфире "Патриота" - киноклассика о дружбе и смелости, чести, доблести и любви к Родине - фильмы, актуальные во все времена!

Открывает рубрику "Баллада о солдате" - поколенческая драма фронтовика Григория Чухрая о тех, кто не вернулся из боя. Спустя неделю, 14 сентября, канал покажет фильм "Судьба человека" - дебютную режиссерскую работу Сергея Бондарчука по одноименному рассказу Михаила Шолохова. 21 сентября - музыкальная кинокомедия "Небесный тихоход" Семена Тимошенко о бравых советских летчиках и летчицах. А завершает первый месяц рубрики 28 сентября "Битва за Москву" - грандиозная киноэпопея Юрия Озерова.

Всего в рамках "Совместного просмотра" запланировано к показу более 50 фильмов из первичного списка, подготовленного Минпросвещения России.