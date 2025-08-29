Вышел трейлер нового сезона сериала «Алиса в пограничье»

Netflix опубликовал свежий трейлер третьего сезона "Алисы в пограничье".

© Российская Газета

Научно-фантастический сериал, основанный на одноименной манге, часто называют японской версией "Игры в кальмара". В альтернативном Токио герои вынуждены участвовать в играх на выживание.

"Алиса в Пограничье" вышла в 2020 году. Первый сезон получил высокие оценки: 86% от критиков и 91% от зрителей на Rotten Tomatoes. Несмотря на то что в десятку самых популярных неанглоязычных проектов Netflix он не вошёл, сериал стал настоящим хитом.

В главных ролях снова появятся Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия. Постановкой вновь займётся Синсукэ Сато ("Царство"), он же выступил одним из сценаристов вместе с Ёсики Ватабэ и Ясуко Курамицу.

Премьера на Netflix намечена на 25 сентября 2025 года.