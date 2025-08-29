Когда начнется второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

Кинокомпания «Медиаслово» объявила, что второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» стартует 20 октября. Вместе с этим показали и трейлер новых серий.

События второго сезона развернутся спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнит Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотит Лиана Гриба.