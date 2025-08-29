Какие культовые фильмы и сериалы снимали в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород со своими живописными волжскими видами и старинными улочками еще с советских времен пользуется популярностью у кинематографистов. По случаю отмечавшегося 27 августа Международного дня кино сайт pravda-nn.ru вспомнил, какие известные фильмы и сериал снимались здесь.

© Российская Газета

Начать стоит с экранизаций произведений Максима Горького. Режиссеры не могли обойти родной город писателя, когда работали над своими картинами. А Глеб Панфилов снимал Нижнем Новгороде даже два фильма. В 1983 году "Вассу", а в 1989-м "Мать". В обеих картинах главную роль исполнила Инна Чурикова. А "Мать" завоевала приз "За художественный вклад" на Каннском кинофестивале.

А режиссер Виктор Титов выбрал Нижний Новгород для съемок многосерийного фильма "Жизнь Клима Самгина" (1988 год) по неоконченному роману Горького.

Если обратится от советского к российскому периоду, то, конечно, первым делом стоит вспомнить "Сибирский цирюльник" (18+) Никиты Михалкова. Съемки в основном проходили на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор". Правда памятников деревянного зодчества XVIII-XIX веков для декораций оказалось недостаточно и здесь дополнительно возвели два амбара, бревенчатые заборы с настилом во дворе и отдельно стоящую стену с окошком. постройки и наклеивали на брёвна мох. Постройки специально старили и наклеивали на них мох.

Сыгравшая главную женскую роль в картине британская актриса Джулия Ормонд в перерывах между съемками занималась шейпинг-зале "Русского клуба" и много гуляла по городу. Нижний Новгород произвел на нее впечатление "большого и чистого" города.

Оставшиеся от "Сибирского цирюльника" декорации позже пригодились для съемок сериала "Дети Арбата" (12+) Андрея Эшпая. Но "Щелоковский хутор" сыграл в нем роль сибирской глубинки, куда сослали главного героя - Сашу Панкратова (Евгений Цыганов).

Режиссер остался доволен работой в Нижнем.

«У вас можно снять много разных сцен в одном городе. Тут и старинные улочки, и северная деревня на Щелоковском хуторе, и речные просторы», — пояснил он.

В Нижнем Ногвороде развернулось действие культовой черной комедии "Жмурки" (18+) Алексея Балабанова. Состав фильма был звездным, и во время съемок артистам не давали прохода местные жители. Дмитрию Дюжеву даже пришлось оставить свой автограф одному из поклонников в служебном удостоверении.

Фильмографию Нижнего Новгорода можно продолжать очень долго. Григорий Данелия снимал здесь "Фортуну" (18+), Антон Борщевский сериал "Тяжелый песок" (18+), Виталий Москаленко - "Китайский сервиз" (12+), Павел Санаев - "На игре" (18+) . И этот список, безусловно, будет продолжаться.