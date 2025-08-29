В музее-квартире Майи Плисецкой назвали Родиона Щедрина гениальным композитором

Народный артист СССР, композитор, пианист Родион Щедрин был не только гениальным композитором, но и человеком с большой буквы. Его уход из жизни стал огромной потерей для всей российской культуры, заявила "Пятому каналу" заведующая музеем-квартирой Майи Плисецкой Оксана Карнович. "Это большая, невосполнимая потеря. Гениальный композитор, человек с большой буквы, золотыми буквами вписал свое имя в мировую культуру, которая сейчас осиротела", — сказала Карнович. В Большом театре также отреагировали на уход из жизни композитора, подчеркнув, что он стал уникальным явлением для целой эпохи и внёс огромный вклад в мировую музыкальную культуру. Напомним, сегодня стало известно, что Родион Щедрин умер в Германии из-за длительной болезни. Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыкантов. В 1955-м окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, а спустя четыре года — аспирантуру. С 1962 года работал секретарём правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1990 год — председателем правления Союза композиторов РСФСР. В 1958 году он женился на известной балерине Майе Плисецкой. Женщина признавалась, что "не мыслит себе жизни" без супруга. Щедрин является автором семи опер ("Не только любовь", "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник", "Боярыня Морозова", "Левша", "Рождественская сказка") и пяти балетов ("Конек-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой"). Кроме того, композитор написал три симфонии, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, поставил четырнадцать концертов. Подробнее – в материале "Газеты.Ru".