Фильм «Бугония» вызвал споры в Венеции

На Венецианском фестивале прошла премьера фантастического фильма Йоргоса Лантимоса "Бугония" - формально ремейка корейской картины 2003 года "Спасти зеленую планету", но Лантимос слишком яркий мастер, чтобы не опрокинуть знакомый сюжет в иные пространства.

Фильм ждали с нетерпением: в нем снова снялась Эмма Стоун, сенсационно сыгравшая у Лантимоса в "Бедных-несчастных". В новой картине она в роли генерального директора фармацевтической компании Auxolith Corp, ее похищают, наголо обривают и пытают в подвале двое пчеловодов, убежденных, что виной их бед - выпускаемые компанией химикаты, а гендиректор инопланетянка, задумавшая уничтожить планету.

Реакция прессы смешанная. "Странной, порой тяжеловесной черной комедией" называет фильм маститый критик газеты The Guardian Питер Брэдшоу, поставивший фильму три звезды из пяти возможных. Интонация его рецензии скорее иронична:

«Фильм может похвастаться предсказуемо сильной игрой Эммы Стоун, душераздирающе громким саундтреком от Jerskin Fendrix и жестоким гротескным финалом, до которого, честно говоря, надо еще дожить. На мой взгляд, "Бугония" не обладает ни изобретательностью, ни элегантностью предыдущего фильма Лантимоса "Виды доброты", ни эмоциональной щедростью и дерзостью его стимпанк-фэнтези "Бедные-несчастные"», — резюмирует автор.

"Просвещенной мизантропией" называет фирменную манеру Лантимоса автор журнала Variety. Признавая выдающееся мастерство Эммы Стоун, он все же отдает первенство Джесси Племонсу в роли Тедди, пчеловода, живущего на заброшенной ферме на окраине города. Его герой - "отвратительный, хмурый хиппи-инцел, который, кажется, выжег в себе всё, кроме жажды мести. Его отчаянный Тедди - персонаж, разрушивший собственную жизнь, посвятивший себя мучениям из-за преданности Истине. Он понимает, куда катится мир. В каком-то смысле он олицетворяет целое поколение. Это игра на грани".

Deadline считает фильм "головокружительной, безумной историей, которая стоит в одном ряду с лучшими фильмами Лантимоса. В каждом из них есть что-то общее с "Бугонией", весьма актуальной для современной эпохи дезинформации и сумасшедших конспирологов, живущих в самых потаённых уголках интернета".

Британская Daily Telegraph ставит фильму пять звёзд, отмечая, что он "полон виртуозного озорства". Indiewire убежден, что фильм был бы увлекателен, если бы длился 90 минут, а не утомительно монотонные два часа.