Рецензия на сериал «Этерна»

Итак, у нас есть своя "Игра престолов". Наконец-то, дождались. А то вон даже египтяне нас по этой части обскакали - у них своя "Игра престолов" еще в начале прошлого года вышла. Другое дело, что сколько бы ни пытались разные деятели повторить успех суперхита HBO, никто в том до сих пор так и не преуспел, по большому счету. Да даже если шире брать: в принципе в жанре взрослого фэнтези за последние лет десять ни на больших, ни на малых экранах мы не видели ровным счетом ничего такого, что правомерно было бы назвать полноценной удачей.

© скриншот из сериала «Этерна»

При этом у сериала "Этерна" изначально шансы стать такой удачей, пусть и локального значения, имелись. Как минимум потому, что литературная основа у него крепкая и прочная. Цикл "Отблески Этерны" Веры Камши не то чтобы очень популярен, но обладает рядом несомненных положительных качеств, что куда важнее, потому как популярность всегда можно нарастить, был бы потенциал. А потенциал был. И при грамотном подходе из "Этерны" мог бы получиться приличный аналог "Игры престолов", без особого стеснения подражающий, но ничем не уступающий оригиналу, а где-то его и превосходящий. Но нет, не получился.

Хотя в отдельных аспектах "Этерна" действительно никому и ничему не уступает, а если и уступает, то не слишком заметно. В аспектах визуальных, в частности. Костюмы, декорации, спецэффекты, вот это все - выполнено на уровне настолько высоком, насколько для нынешней российской развлекательной индустрии в принципе возможно. Понятно, что тратить по 20 миллионов баксов на эпизод, как HBO и прочие лидеры мирового сериалостроения, наши онлайн-платформы себе позволить пока не в состоянии. Но если чуть дальше от экрана отодвинуться и прищуриться, то кажется, что как будто бы и в состоянии. А если не отодвигаться и не щуриться, то все равно все достойно выглядит.

Актеры, опять же, хорошие у нас, красивые все. И кастинг плюс-минус правильный. Где минус - это, например, ситуация, когда один Добронравов играет сына персонажа Евгения Сидихина, а второй Добронравов играет отца персонажа Ивана Трушина. Очень странное решение. Зато Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Павел Чинарев и их роли - это все жирнейшие плюсы, идеальные попадания в образы. И список таких попаданий при желании вполне можно продолжить, почти все, за единичными исключениями (которые спишем на вкусовщину), - строго на своих местах.

Что же тогда с "Этерной" не так? Все остальное. И причина тому - в самом подходе к адаптации исходного материала и к тому, что называется сторителлингом. Подходе весьма спорном, но вместе с тем комплексном и, вероятно, продуманном. Который отвечает актуальным веяниям и тем сильнее отталкивает и пугает. Суть его состоит в радикальном упрощении содержания и уплотнении формы. Из многослойной истории, изложенной в нескольких увесистых томах, выбрасывается все, кроме непосредственно фабулы, ключевые события из разных книг смешиваются с изрядным количеством отсебятины, затем все это тщательно разжевывается и утрамбовывается.

Что касается упрощения содержания, тут ничего нового или из ряда вон выходящего нет. Это всего лишь способ сделать потребление контента максимально ненапряжным для любого зрителя. Чтобы не приходилось ему обременять свой и без того обремененный всяческими заботами мозг, вникая в перипетии. Чтобы он мог спокойно себе в процессе просмотра залипать в телефон, но при этом не терять нити сюжета. В свою очередь, привычка залипать в телефон, а конкретнее - в бесконечные ленты коротких вертикальных видео, сменяющих друг друга по мановению пальца, порождает (вернее, уже породила), альтернативную модель потребления контента, под которую производители контента все чаще стараются подстраиваться.

Где-то здесь и стоит искать ответ на вопрос, почему сериал "Этерна" такой, какой есть. И при взгляде с такого ракурса он предстает уже не бездарной экранизацией, а экспериментальной попыткой переосмысления самого понятия экранизации. При котором производится не просто перенос литературной основы на экран, а адаптация его под радикально иное восприятие. Поэтому мы наблюдаем здесь стиль повествования, характерный больше для мыльных опер и детективных процедуралов, где вместо диалогов - пересказ выхолощенного, лишенного глубины и полутонов сюжета. И поэтому же мы наблюдаем характерный для тиктоков стиль монтажа, где сцены длятся по паре минут, а то и по несколько секунд.

В конце концов, неспроста ведь за сериалом "Этерна" стоит одна из крупнейших российских частных технологических компаний, известная своими инновациями, а также разными другими вещами. И в этом контексте симптоматично, что в сериале полностью отсутствует целый сюжетно-смысловой пласт, который в первоисточнике занимал не центральное, но все же немалозначимое место, про беглых оппозиционеров, находящихся за границей на довольствии властей недружественных государств и грезящих о поражении своей номинально родной страны в войне. Зато есть религиозные фанатики-зомби, устраивающие гоганские погромы. Чего в первоисточнике как раз-таки не было.