Расписание выхода второго сезона сериала «Крутая перемена»

Уже 1 сентября стартует второй сезон сериала «Крутая перемена». Сюжет шоу продолжит историю учителя Андрея, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.

Во второй сезон школьного сериала войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 22 сентября.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 1 сентября
  • 2-я серия 1 сентября
  • 3-я серия 8 сентября
  • 4-я серия 8 сентября
  • 5-я серия 15 сентября
  • 6-я серия 15 сентября
  • 7-я серия 22 сентября
  • 8-я серия 22 сентября