Расписание выхода второго сезона сериала «Крутая перемена»
Уже 1 сентября стартует второй сезон сериала «Крутая перемена». Сюжет шоу продолжит историю учителя Андрея, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.
Во второй сезон школьного сериала войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 22 сентября.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 1 сентября
- 2-я серия 1 сентября
- 3-я серия 8 сентября
- 4-я серия 8 сентября
- 5-я серия 15 сентября
- 6-я серия 15 сентября
- 7-я серия 22 сентября
- 8-я серия 22 сентября