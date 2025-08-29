Уже 1 сентября стартует второй сезон сериала «Крутая перемена». Сюжет шоу продолжит историю учителя Андрея, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.

Во второй сезон школьного сериала войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 22 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Крутая перемена»

Эпизод Дата выхода