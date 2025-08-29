Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» за $20 млн

Американский режиссёр Ридли Скотт рассказал интересную историю из своей жизни в киноиндустрии. Оказывается, культовый постановщик «Гладиатора», «Чужого» и многих других фильмов мог снять «Терминатора 3» — в то время за франшизу перестал отвечать Джеймс Кэмерон.

Режиссёру предлагали безумные на тот момент деньги — около $ 20 млн. Примерно столько же за ленту получил Арнольд Шварценеггер, звезда франшизы. Однако Скотт всё же отказался — он боялся испортить «Терминатора».

Я горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 миллионов долларов за «Терминатора 3». Видите, меня нельзя купить. Я сказал: «Я хочу столько, сколько получит Арнольд». Когда они сказали «да», я подумал: «Боже ж ты мой». Но я не смог этого сделать. Это не моё. Это как снимать фильм о Джеймсе Бонде. «Терминатор» — это чистый комикс, а я бы постарался сделать его более реалистичным. Вот почему меня не просили снять фильм о Бонде, потому что я мог всё испортить.

В результате фильм «Терминатор 3: Восстание машин» снял Джонатан Мостоу, постановщик «Аварии». Лента получила смешанные оценки от зрителей и критиков, собрав в прокате около $ 433 млн.