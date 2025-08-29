Завершены съемки второй части «Домовенка Кузи»

"Атмосфера кино" сообщила о завершении съёмок продолжения "Домовёнка Кузи" (2024) по мотивам популярной сказки Татьяны Александровой. Производством картины занимается Кинокомпания братьев Андреасян.

По сюжету добрая Баба Яга (Екатерина Сутулова) перебирается ближе к людям и старается быть полезной, а в доме Кузи (Сергей Бурунов) и Наташи (София Петрова) появляется загадочная гостья по имени Тихоня.

Героям предстоит дать отпор могущественному Кощею (Иван Охлобыстин), покусившемуся на волшебные сказки.

К своим ролям вернутся Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Нафаню вновь озвучит Гарик Харламов.

Режиссёр - создатель первой части Виктор Лакисов ("Крякнутые каникулы", "Спартакиада. Локальное потепление").

"Мы сделали всё, чтобы вторая часть стала ещё ярче, добрее и интереснее. Это история о дружбе, верности и волшебстве - всё, за что вы полюбили первую часть, и ещё немного больше!" - говорит продюсер Сарик Андреасян.

Оригинальная картина собрала в прокате более миллиарда рублей.

Премьера назначена на 19 марта 2026 года.