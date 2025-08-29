Вышел трейлер фильма «Новая волна»

Компания "Экспонента Фильм" поделилась дублированным тизер-трейлером и постером фильма Ричарда Линклейтера "Новая волна" (Nouvelle Vague, 18+), в котором один из лучших режиссёров современности отдаёт дань ключевому представителю "французской новой волны" Жан-Люку Годару.

© Российская Газета

Действие картины разворачивается в 1959 году в Париже. Мир кинематографа захлёстывает новая волна - огромным успехом у зрителей пользуются фильмы Франсуа Трюффо и Клода Шаброля. Ещё один будущий титан кино, Жан-Люк Годар (Гийом Марбек), готовится к съёмкам первой полнометражной картины "На последнем дыхании".

Сюжет фильма рождается из новостной заметки, приятель режиссёра Жан-Поль Бельмондо (Обри Дюллен) соглашается сыграть жулика в бегах, восходящая американская звезда Джин Сиберг (Зои Дойч) - его подружку. Так начинается их путь в мир большого кино.

Премьера "Новой волны" состоялась в рамках основного конкурса Каннского фестиваля, где она была тепло принята критиками и зрителями.

Показы в РФ стартуют 6 ноября 2025 года.