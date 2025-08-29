Сет Роген и Анна Кендрик станут родителями поневоле

Анна Кендрик («Простая просьба», «Свидание с монстром») и Сет Роген («Киностудия», «Платонические отношения») ведут переговоры о съемках в драмеди «Дети» (Babies). Как сообщает Variety, режиссером и сценаристом проекта выступает жена Сета – Лорен Миллер Роген («Как отец»). Съёмки фильма начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе.

В центре сюжета Энни (Кендрик) и её муж Аарон (Роген), раздумывающие над тем, стоит ли им заводить ребёнка. Вопреки своему желанию они мгновенно становятся родителями, когда их недавно разведенная подруга переезжает к ним со своим трёхлетним малышом.