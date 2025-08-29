Кто снимется в фильме Дага Лаймана о создателе биткоина

Даг Лайман («Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит») подписал контракт на режиссуру фильма «Убить Сатоши» (Killing Satoshi) — конспирологического триллера, который попытается раскрыть одну из самых сложных загадок XXI века: тайну личности создателя биткоина Сатоши Накамото. Как сообщает Variety, главные роли в картине исполнят оКейси Аффлек («Манчестер у моря», «Зачинщики») и Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда», «Дурные деньги»).

Сатоши Накамото — человек, само существование которого до сих пор вызывает жаркие споры. Создание биткоина в 2009 году заложило основы мировой финансовой системы. Сторонники Накамото считают его героем, который помог людям вернуть себе контроль над деньгами. Некоторые правительства и крупнейшие корпорации рассматривают его творение как дестабилизирующую угрозу своему контролю.

Большинство блокчейн-аналитиков оценивают, что Накамото добыл около 1 миллиона биткоинов в период с 2009 по 2010 год. Если бы Накамото был жив, его состояние оценивалось бы примерно в 64 миллиарда долларов, что позволило бы ему войти в двадцатку богатейших людей мира. Ни один из кошельков, приписываемых Накамото, никогда не переводил монеты, за исключением тестовых транзакций в самом начале. Состояние остаётся нетронутым.

Сценарий написал Ник Шенк, сотрудничавший с Клинтом Иствудом над тремя его последними фильмами — «Гран Торино», «Наркокурьер» и «Мужские слезы», а автором идеи проекта выступает Райан Кавано. Его студия Relativity Media финансировала такие фильмы, как «Социальная сеть», «Боец» и «Форсаж», прежде чем обанкротилась в 2015 году. Кавано, ставший в последние годы сторонником криптовалюты, будет продюсировать фильм вместе с Лоуренсом Греем («И гаснет свет», «День «Да») и Шейном Вальдесом («Американский идол», «Танцы со звездами»).

- Мне нравятся истории о Давиде и Голиафе, - говорит Даг Лайман. – «Убийство Сатоши» рассказывает о том, как невероятные антигерои сражаются с самыми могущественными людьми планеты в эпической битве, которая затрагивает саму суть денег и того, кто ими управляет», — сказал Лайман.

По словам создателей фильма, он «сплетает воедино политические интриги, высокотехнологичный шпионаж и гонку со временем, в то время как силы по всему миру — включая правительства, Уолл-стрит и Кремниевую долину — ведут тотальную борьбу за контроль».

Производством «Убить Сатоши» занимается британская компания Production Lens. Съёмки начнутся в октябре в Лондоне, а релиз ожидается в 2026 году.