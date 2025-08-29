Что известно о пятом сезоне новых «Папиных дочек» и фильме «Мама вернулась»

Впереди премьера в кино.

Вот уже и закончился четвёртый сезон новых «Папиных дочек», который для сериала стал ключевым — многие сюжетные линии подошли к своему логическому завершению, включая и самую важную. Однако что это означает для будущего сериала? Об этом сейчас и поговорим.

Будет ли продолжение «Папиных дочек»?

Да, уже 30 октября в кинотеатрах состоится премьера полнометражного фильма, который станет прямым продолжением четвёртого сезона. Зрители уже знают, что мама Даша наконец-то вернулась, но семья не встретила её с фанфарами, а пребывала в лёгком шоке от случившегося. На этом и закончился сезон.

Фильм «Папины дочки: Мама вернулась» посвящён попытке Даши вернуться в семью и в первую очередь найти точки соприкосновения с мужем Вениамином, который явно не планирует быстро прощать жену за случившееся. Она отсутствовала пару лет, когда все заботы по уходу за семьёй упали на плечи Веника.

Трейлер фильма «Папины дочки: Мама вернулась»

Будет ли пятый сезон «Папиных дочек»?

Неизвестно. Обычно продолжения снимали ещё до выхода новых серий (к примеру, четвёртый сезон начали снимать за месяц до выхода третьего), однако никаких новостей о пятом сезоне сейчас нет — и продюсеры шоу не дают однозначных ответов, лишь отмечая, что всё зависит от зрительского интереса к четвёртому сезону и сборов фильма «Папины дочки: Мама вернулась».

Во многом к финалу четвёртого сезона авторы сериала закрыли основные сюжетные линии — или подвели их к кульминации для грядущего фильма. При желании кино может стать сюжетным финалом для всего проекта, хотя при этом у шоу есть и истории на будущее — к примеру, беременность Галины Сергеевны.

Когда ожидать пятый сезон «Папиных дочек»?

Всё зависит от того, когда его начнут снимать. Но уже можно с уверенностью сказать, что временной разрыв между сезонами будет большой — скорее всего, самый большой на сегодняшний день, учитывая даже отсутствие полноценных планов на съёмки.

Премьеры «Папиных дочек»

Первый сезон — сентябрь 2023 года

Второй сезон — апрель 2024 года

Третий сезон — январь 2025 года

Четвёртый сезон — август 2025 года

Фильм — октябрь 2025 года

От начала съёмок до выхода нового сезона «Папиных дочек» обычно проходило около восьми месяцев, поэтому только после начала съёмок пятого сезона можно будет примерно подсчитать сроки его выхода. Однако раньше лета его выход ожидать не стоит.