Ефим Шифрин рассказал о съемках в сериале «Олдскул» с Марией Ароновой

Людям не хватает душевного тепла, поэтому они все чаще выбирают для себя трогательные комедии, заявил НСН актер Ефим Шифрин, сыгравший одну из главных ролей в новом комедийном сериале «Олдскул».

Проект «Олдскул» расскажет историю учительницы математики старой закалки, которая неожиданно для себя начинает работать в современной элитной школе. Это становится для нее шансом наладить отношения с единственной внучкой, которую она не видела несколько лет. Главную роль в комедии воплотила Мария Аронова, компанию ей составили Роман Маякин и Ефим Шифрин. Как отметил сам актер, в этом проекте он воплотил роль лузера, который находится в любовных, но комических отношениях с учителем математики. Как подчеркнул Шифрин, в прошлом он уже работал с Ароновой.

«Работать в дуэте с Машей Ароновой – счастье, она замечательная актриса. У нас есть опыт работы, эта история уходит корнями в 1993-й год, когда мы вместе еще молодыми играли в спектакле Романа Виктюка «Я тебя больше не знаю, милый». Целых семь прекрасных сезонов аншлага! Она играла секретаршу моего друга, которого исполнял Сергей Маковецкий. Я играл профессора, доктора. У нас было очень много смешных сцен, Маша совершенно неподражаемо рассказывает о курьезах, которых были в этом спектакле. Встреча с ней в этот раз подарила нам много радости и воспоминаний о прошлом. Поскольку намечается и второй сезон «Олдскула», думаю, что эта наша счастливая дружба продолжится», - рассказал он.

Сериал «Олсдкул» ранее получил награду на фестивале «Пилот» в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Как отметил Шифрин, аудитория сегодня все чаще отдает предпочтение душевным комедиям, поскольку подобный контент позволяет отвлечься от стрессовых переживаний.

«Трогательные комедии зритель выбирает для себя только потому, что нуждается в тепле в любое время года. Его сегодня каждому, хоть немножко да не хватает. Наше время стрессовое, особенно для жителей больших городов. Работа, дом, семья – все это очень трудно осилить. Новостная история тоже не всегда радует. Поэтому зритель ищет, как отвлечься от этого», - сказал Шифрин.

Три первые серии новой комедии «Олсдкул» будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Start и Premier c 1 сентября.

