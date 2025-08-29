Первый сезон сериала «Триггер» вышел еще в 2020 году на Первом канале. История психолога Артема Стрелецкого, использующего нестандартные методы терапии, получила высокие оценки и была отмечена двумя премиями «Золотой орел». Проект оказался настолько успешным, что получил еще три сезона и полнометражный фильм. «Лента.ру» рассказывает, что известно о четвертом сезоне сериала «Триггер»: дата выхода, актеры и роли, сюжет и последние новости.

Главное о сериале «Триггер»

Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода: 10 февраля 2020

Количество сезонов: 3

Количество серий: 40

Время серии: 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,5 и 7,4

Сериал «Триггер» входит в список 250 лучших сериалов по версии пользователей «Кинопоиска».

Дата выхода 4-го сезона «Триггера»

О том, что «Триггер» продлили, стало известно в день премьеры третьего сезона сериала — 19 сентября 2024 года. При этом точно неизвестно, в каком году состоится премьера четвертой части.

Изначально предполагалось, что она будет доступна в Сети уже в 2025 году. Но позже появились слухи о том, что премьера состоится в 2026-м. Есть и более пессимистичные прогнозы: некоторые журналисты предполагают, что четвертый сезон «Триггера» покажут не раньше 2027 года.

Производство

Создатели держат в секрете подробности производства — известно лишь, что работа над продолжением уже идет. Можно предположить, что съемки новых серий будут проходить в тех же городах, что и раньше — проект не предполагает смены географии.

Так, первые сезоны в основном снимали в Москве и Подмосковье. Офисные сцены, в которых психолог Артем Стрелецкий общался со своими пациентами, снимали в химкинском бизнес-центре «Кантри Парк». А настоящий дом главного героя находится в Лыткарино на берегу озера, которое часто становилось фоном для драматичных сцен.

Скорее всего, в четвертом сезоне «Триггера» покажут новые локации, а значит, появятся другие съемочные площадки.

Актеры

Главные роли в первых сезонах исполнили:

Максим Матвеев («Чужие деньги», «Тульский Токарев», «Мата Хари») — Артем Стрелецкий, психолог с нетрадиционным подходом к работе;

Светлана Иванова («Легенда №17», «Кукольный дом», «Частное пионерское») — Даша, бывшая жена Артема;

Роман Маякин («Психологини», «Сладкая жизнь», «Презумпция невиновности») — Денис, приятель Артема;

Виктория Маслова («Невский. Расплата за справедливость», «Такси под прикрытием», «Ивановы-Ивановы») — Лера Мамаева, пациентка Артема;

Игорь Костолевский («Сказка, рассказанная ночью», «Отпуск за свой счет», «Законный брак») — Александр Стрелецкий, отец Артема;

Владислав Тирон («Детективный синдром», «Неуловимые», «Фандорин. Азазель») — Матвей Селиванов, ассистент Артема;

Ангелина Стречина («Мистер Нокаут», «Волшебник», «Любовь Советского Союза») — Катя, сестра Артема.

Ожидается, что те же актеры будут в продолжении.

Сюжет

Первый сезон

Психолога Артема Стрелецкого часто называют провокатором. Это справедливо, поскольку он практикует метод шоковой терапии: насмехается над пациентами, выводит их из себя, оскорбляет и сознательно выталкивает из зоны психологического комфорта. Попасть к нему трудно, и стоимость одного сеанса высока. Но обычно пациентам хватает всего одного-двух визитов. Провокационное поведение Стрелецкого активизирует в людях стремление разобраться со своими трудностями сразу, не тратя на процесс месяцы или годы.

Реакция клиентов на методы Стрелецкого разная: некоторые выбегают из его кабинета уже через 10 минут, другие же, напротив, бесконечно благодарят его и советуют знакомым. Его практика успешно развивается. Все меняется, когда один из пациентов Артема сводит счеты с жизнью

На суде Стрелецкий отказывается признавать вину, что могло бы смягчить приговор, и в итоге его приговаривают к тюремному заключению.

Выйдя на свободу, он возвращается к практике. Параллельно Артем хочет докопаться до истины и выяснить, кто на самом деле стоял за случившимся с его пациентом. А еще психолог стремится наладить личную жизнь и восстановить отношения с бывшей женой Дашей, которая не простила ему того, что он предпочел работу семье. Артем узнает, что, пока он был в тюрьме, у Даши родился сын Кирюша, и он уверен, что это его ребенок.

В это же время у Стрелецкого завязываются романтические отношения с одной из пациенток, Лерой, — вдовой того самого погибшего пациента. Стрелецкий быстро разрывает эту связь, желая вернуться к Даше, но неожиданно узнает, что Кирюша — сын его отца, Александра Стрелецкого.

Второй сезон

События второго сезона происходят через год после финала первой части. Артем Стрелецкий проходит лечение в клинике, где знакомится с пациенткой Сашей. Он пытается помочь ей, но его усилия оказываются тщетны. Со временем между ними возникают романтические чувства.

Стрелецкий покидает клинику и возвращается к профессиональной деятельности. Он узнает о смерти своей бывшей возлюбленной Леры и начинает собственное расследование. Параллельно герой сталкивается с бывшей женой и отцом.

У Александра Стрелецкого тем временем случается приступ, после которого его госпитализируют. Обследование выявляет у него начальную стадию деменции. На фоне болезни отец и сын наконец разговаривают и приходят к перемирию.

В итоге Артем узнает, что покушение на Леру организовала Даша. Стрелецкий проводит с ней психологическую сессию, после которой бывшая жена осознает, что их отношениям пришел конец.

Даша сознается в содеянном и попадает в тюрьму. Артем берет опеку над Кирюшей, который начинает называть его папой.

«Триггер. Фильм»

Артем Стрелецкий принимает решение оставить профессию психолога. Вместе с сыном он переезжает в небольшой портовый городок, где когда-то провел счастливое детство вместе с матерью.

Устроившись барменом в местное кафе, он начинает отношения с девушкой Майей и пытается полностью отрешиться от всего, что связано с психотерапией и его прежней жизнью. Но его преследует мысль о том, что от прошлого невозможно убежать.

Третий сезон

События разворачиваются после полнометражки «Триггер. Фильм».

Артем возвращается в Москву, где возобновляет практику. Среди его новых клиентов — агрессивный футбольный фанат Сергей, стоящий на грани потери семьи, привлекательная Оля, которая неосознанно выбирает в партнеры только несвободных мужчин, и шеф-повар Егор, разрушивший свои отношения из-за властного характера.

Тем временем сам психолог начинает сомневаться в правильности диагноза, поставленного его отцу, и пытается вернуть ему память. При этом семья не позволяет Артему применять свои методы для борьбы с болезнью родителя, а сестра и вовсе отказывается с ним общаться. Ситуацию усугубляет риск того, что его сына Кирюшу могут отправить в приют.

Четвертый сезон

Никаких подробностей о сюжете новых серий пока нет. Но можно предположить, что история продолжится с того места, где закончился третий сезон. Тем более что в финале последней серии был фрагмент после титров, который намекал на будущие события.

Артем остался без семьи, живет в старой коммуналке и пьет. Неожиданно к нему заявляются сотрудники спецслужб и сообщают, что террористы, захватившие заложников в Санкт-Петербурге, выдвинули ультиматум: их единственное требование — явка Стрелецкого.

Интересные факты