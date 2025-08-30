Павел Прилучный назвал свои любимые советские фильмы

Национальная Служба Новостей

Актер рассказал НСН о 16 советских картинах, которые он пересматривал множество раз.

Павел Прилучный назвал свои любимые советские фильмы
© РИА Новости

Актер Павел Прилучный в беседе с НСН отметил, что среди советских фильмов выделяет для себя 16 картин. Список включает как популярные комедии, так и глубокое кино. Немало в нем и экранизаций.

«Все это - потрясающие фильмы, одни из моих самых любимых советских картин. Рассказывать о каждой из них можно было бы долго, каждую я хорошо знаю и люблю пересматривать», - подчеркнул он.

К таким фильмам артист относит «Место встречи изменить нельзя» по роману Аркадия и Георгия Вайнеров, «Офицеры» по пьесе «Танкисты» Бориса Васильева, «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова, также «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и не только.

1.«АНДРЕЙ РУБЛЕВ»

Нашлось в списке любимых советских фильмов место и для исторической философской драмы 1966 года, которая описывает жизнь известного русского иконописца Андрея Рублева в конце XIV — начале XV веков.

Эта картина Андрея Тарковского занимает особое место в истории советского кино. Работа Тарковского подвергалась критике, после ограниченной премьеры в 1967 года фильм перемонтировали, сократили, но и затем положили на полку на несколько лет. В 1969 году ленту вне конкурса представили на Каннском фестивале. Ограниченный прокат же в кинотеатрах СССР произошел лишь в 1971 году, широкая премьера и вовсе состоялась только в 1987 году.

2. «БАКЕНБАРДЫ»

© nsn.fm

Действия комедии Юрия Мамина 1990 разворачиваются в провинциальном городе Заборск, население которого терроризируют неформалы из молодежной банды «Капелла» и качки-«Бивни». Однако вскоре в городе появляется общество «пушкинистов», которые носят бакенбарды и трости и декламируют Пушкина. Именно они и начинают настоящую войну против распущенности и пропаганды бесконечных вечеринок «Капеллы».

Стоит отметить, что фильм, снятый на киностудии «Ленфильм», получил приз FIPRESCI на 38-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Одну из главных ролей в картине исполняет Виктор Сухоруков.

3.«ВОКЗАЛ НА ДВОИХ»

Советская мелодрама 1982 года Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили показывает историю знакомства и развития отношений столичного музыканта Платона Рябинина и официантки привокзального кафе Веры. В фильме также можно увидеть Никиту Михалкова, Нонну Мордюкову и многих других.

Картина, полюбившаяся советским зрителям, в 1983 году была показана в конкурсной программе Каннского фестиваля.

4.«ТАКСИ-БЛЮЗ»

Премьера режиссерского дебюта сценариста Павла Лунгина состоялась в 1990 году. Главные роли в фильме исполнили Петр Мамонов и Петр Зайченко.

Действия картины разворачиваются в конце 1980-х годов. Лента отражает столкновение советского человека с новой реальностью перестройки, которое возникает при знакомстве главных героев, таксиста Шлыкова и блюзового саксофониста Селиверстова.

5.«ВОСХОЖДЕНИЕ»

Военный фильм Ларисы Шепитько основан на повести Василя Быкова «Сотников». Это первый советский проект, получивший «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Премьера состоялась в 1977 году. Примечательно, что в СССР лента находилась на грани запрета, поскольку в ней усмотрели не партизанскую историю, а религиозную притчу.

Роли в картине исполнили Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Людмила Полякова, Сергей Яковлев и другие.

6.«ТЕМА»

Это еще одна картина с непростой судьбой из списка любимых советских фильмов Павла Прилучного. В 1978 году руководство Госкино искало режиссера для создания художественного фильма, который бы разоблачал диссидентов и эмигрантов. Никита Михалков и Николай Губенко отказались от предложения, а Глеб Панфилов согласился при условии, что сценарий к картине напишет вместе со своим другом Александром Червинским.

В центре сюжета драмы известный драматург, переживающий экзистенциальный кризис. Герой отправляется в провинцию и неожиданно обнаруживает, что люди там живут иначе, чем в столице. Главную роль в фильме исполнил Михаил Ульянов.

Поскольку цензоров смутила острая критика советской действительности, авторский вариант картины, снятый в 1979 году, выпустили лишь в 1986 году. В 1987 года лента получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Фильм стал вторым проектом в истории советского кино, получившим эту награду.

7.«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

К комедии Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» сложно оставаться равнодушным. Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Наталья Селезнева, Наталья Белогорцева-Крачковская и другие известные актеры блистательно справились со своими ролями.

Песни, прозвучавшие в фильме 1973 года, также стали знаковыми. «Звенит январская вьюга», «Разговор со счастьем» и другие композиции написаны Александром Зацепиным на стихи Леонида Дербенева.

8. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

Лирическая комедия Георгия Данелия 1963 года хорошо знакома ни одному поколению зрителей. Главную роль в ней играет Никита Михалков.

Фильм о молодежи 1963-го года знакомит зрителя с юным монтажником Колькой из Сибири, который заезжает в Москву буквально на день для встречи с редактором журнала «Юность», в котором он напечатал свой первый рассказ.

Именно для этой картины была написана знаменитая песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве».

9.«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

Сценарий к драме Алексея Германа Константин Симонов написал на основе одноименной повести из цикла «Из записок Лопатина». Фильм 1976 года рассказывает историю фронтового журналиста, который в конце 1942 года приезжает в отпуск в Ташкент. За 20 дней без войны герой успевает снять фильм по своим военным очеркам на Ташкентской киностудии и встретить новый 1943 год.

Главную роль в картине исполнил Юрий Никулин. «Двадцать дней без войны» также является заметным проектом в фильмографии Людмилы Гурченко.

10.«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

Этот фильм по одноименной пьесе Бориса Васильева снят Станиславом Ростоцким. Роли в картине 1972 года исполнили Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова и Ирина Шевчук.

Картина получила памятный приз Венецианского международного кинофестиваля 1972 года.

