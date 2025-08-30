В кинопарке «Москино» смогут проводить подводные съемки

Уникальный павильон, который позволит проводить подводные съемки и работать с бассейном, строят в кинопарке "Москино". Об этом рассказал в беседе с ТАСС основатель и генеральный директор студии "Военфильм", народный артист России Игорь Угольников.

"Сейчас кинопарк строит уникальный павильон с возможностью снимать с водой. Это то, чего в мире практически нет или очень мало. <…> Будет уникальная возможность создавать фильмы с использованием бассейна и осуществлять подводную съемку", сказал он.

По словам Угольникова, все основные планы его киностудии связаны с именно с кинопарком "Москино".

"[Они связаны] не только с моей грядущей картиной "Знамя Победы". Мы также строим европейский город и большую средневековую крепость. Москва предоставляет такие уникальные возможности, о которых мы даже не могли мечтать", - отметил режиссер.

Он добавил, что о перспективах развития кинопарка поговорил в День российского кино на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"В День российского кино мы с мэром говорил о том, что [постройку кинопарка] даже нельзя воспринимать как подарок. Это - новый вздох. А ведь все это было сделано за два года! Сейчас даже те продюсеры, кинематографисты, которые не собирались делать что-либо серьезное [в кинопарке "Москино"], теперь воодушевились. Индустриально мы чувствуем огромную ответственность перед теми возможностями, которые нам предоставила Москва, мы должны соответствовать им", - подчеркнул Угольников.

Он надеется, что в будущем в кинопарке могут работать не только российские, но и зарубежные режиссеры, потому что пространство создалось в том числе для этого.