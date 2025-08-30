Какие новые фильмы можно посмотреть в Сети

Выпускница из Нью-Джерси заводит курортный роман с парнем, бегущим от прошлого, молодого парня запирают в бесконечном метро, звери-бандиты пытаются стать законопослушными, а пенсионеры расследуют необъяснимые убийства. Провожаем лето под пледом со свежей подборкой кинопремьер, доступных в интернете.

Карта, которая ведёт к тебе (16+)

Режиссёр: Лассе Халльстрём

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 1 час 39 минут

О чём фильм. Хизер (Мэдлин Клайн) только что окончила колледж в Нью-Джерси и решила отметить это поездкой с подругами в тур по Европе. Она думала, что это её последняя "маленькая шалость" - спонтанная и беззаботная - перед тем, как устроиться на стабильную работу, которую готовит для неё отец. Но по пути в Амстердам девушка знакомится с таинственным Джеком (Кей Джей Апа), в которого без памяти влюбляется. И когда начинает казаться, что их связь окрепла, и молодые люди начинают планировать поездку в Нью-Йорк, Джек внезапно исчезает.

Что интересного. Кей Джей Апа, которого многие запомнили по роли типичного парня по соседству Арчи Эндрюса из затянувшегося молодёжного сериала "Ривердейл" (18+), теперь предстанет в образе непредсказуемого сердцееда в солнечной мелодраме. Фильм поставлен по одноимённому роману Джозефа Моннингера. А основной локацией для съёмок стал город Тарасса в Испании, где каждый кирпич пропитан солнцем, страстью и старыми загадками.

Кому не понравится. Тем, кто устал от мальчиков, бегущих от обязательств так, что только пятки сверкают. Романтизация безответственности и манипуляции чувствами в наше время отдаёт стариной, даже если подаётся под соусом летней романтики.

Выход 8 (16+)

Режиссёр: Гэнки Кавамура

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 1 час 35 минут

О чём фильм. Молодой человек (Кадзунари Ниномия) просыпается в бесконечном переходе метро. Он сверкает чистотой и абсолютно безлюден. Ему дают инструкцию: если он хочет выбраться из лабиринта, то ему необходимо найти Выход № 8. Он должен идти вперёд только при условии, если не замечает ничего странного. Но как только ему на глаза попадается какая-то аномалия - он должен немедленно повернуть назад. Если юноша ошибается, то игра начинается сначала. Однако с каждой новой попыткой лабиринт меняет свой облик, а к юноше начинают приходить другие люди.

Что интересного. Психологический хоррор снят по индии-игре The Exit 8 в жанре симулятора ходьбы. Актёр и певец Кадзунари Ниномия, исполнивший главную роль в фильме, тоже принимал участие в написании сценария. Кстати, у героев в этом фильм нет имён. Картина вошла в программу 78-го Каннского кинофестиваля в категории "полуночные показы"

Кому не понравится. Если вы страдаете клаустрофобией, то лучше воздержитесь от просмотра, потому что здесь герой не только заблудился в лабиринте метро, но и сталкивается со сверхъестественными аномалиями. Вдруг вы потом не сможете ходить спокойно по подземным переходам.

Плохие парни 2 (12+)

Режиссёр: Пьер Перифел, Джейпи Санс

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. В прошлой части мультфильма члены банды "Плохие парни" стали законопослушными гражданами. Однако мир не спешит забывать их прошлые грехи, и им трудно приспособиться к мирной жизни без воровства. Как раз в этот момент к бывшей банде плохишей - карманнику мистеру Волку, мастеру по сейфам Змею, качку мистеру Пирание, умельцу в маскировке мистеру Акуле и хакерше мисс Тарантуле - обращается за добровольно-принудительной помощью в краже ракеты шайка "Плохие девчонки". Поддадутся ли недавние преступники старым соблазнам или расстроят ограбление века?

Что интересного. Это сиквел мультфильма 2022 года "Плохие парни" (6+). Второй фильм также снят по адаптированной одноимённой серии детских книг Аарона Блэйби. Персонажей озвучивали Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Аквафина, Крэйг Робинсон, Энтони Рамос.

Кому не понравится. Тем, кто не любит мультфильмы про говорящих животных, да ещё и с дурными привычками.

Клуб убийств по четвергам (16+)

Режиссёр: Крис Коламбус

Время: 1 час 58 минуты

О чём фильм. Четверо пенсионеров (Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри) по утрам не сидят в очередях в поликлинике, а расследуют старые убийства ради развлечения. Но однажды в городе происходит необъяснимая смерть, которая привлекает внимание четвёрки. И вот их несерьёзные расследования превращаются в погоню за тайной.

Что интересного. Криминальную комедию сняли по одноимённому роману Ричарда Османа. Кстати, вы знали, что Крис Коламбус срежиссировал первые два фильма о юном волшебнике с молнией на лбу - "Гарри Поттер и философский камень" (12+) и "Гарри Поттер и Тайная комната" (12+) - и один из лучших фильмов с Робином Уильямсом "Двухсотлетний человек" (6+)?

Кому не понравится. Если вам не нравятся истории в духе детективных расследований мисс Марпл (персонаж детективных романов Агаты Кристи - прим. ред.), то вы вряд ли оцените тот сдержанный юмор, с которым пенсионеры в фильме Коламбуса относятся к расследованию преступлений.