В США пройдут специальные показы «Долгой прогулки» с беговыми дорожками

18 сентября в России состоится премьера «Долгой прогулки» — триллера по произведению Стивена Кинга от Френсиса Лоуренса, режиссёра «Я — легенда» и «Голодных игр». Лента расскажет об одноимённой игре на выживание, где сотня молодых людей должна идти, не сбавляя шаг, сражаясь за свою жизнь.

Кинокомпания Lionsgate анонсировала необычную акцию: в США пройдут специальные показы фильма с беговыми дорожками. Зрители, как и герои фильма, должны будут идти на протяжении всего хронометража ленты — 1 часа 48 минут — со скоростью не менее 4,8 км/ч. Сошедшие с пути не смогут продолжить просмотр и будут выведены из зала.

Отмечается, что мероприятие направлено в первую очередь на блогеров и инфлюэнсеров, однако в случае успеха ивент расширят в том числе и для самых обычных зрителей.

Премьера «Долгой прогулки» в США состоится уже 12 сентября. Ранее первые критики остались в восторге от ленты.