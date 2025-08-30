Как мини-драмы разрушают мозг

В мире растет популярность 60-секундных мини-драм. Создатели оправдывают их существование высокой востребованностью у аудитории. В основе лежит «алгоритмический, основанный на формулах подход к сторителлингу», который дает зрителю именно то, что он хочет видеть. Быстрый монтаж, банальный сюжет вкупе с самыми неожиданными поворотами и интригами увлекают зрителей. Почему быстрый формат сериалов набирает популярность и как он влияет на психику — в материале «Вечерней Москвы».

В чем секрет этих «сериалов»

По словам сценариста Вячеслава Хроменкова, формула этих сериалов проста: снять такой формат, который любит самая желанная аудитория у рекламодателей — зумеры. Они привыкли получать информацию фрагментарно, в основном визуально и через короткие видеоформаты. Поэтому сценаристы и режиссеры решили создать сериалы, которые похожи на короткие рилсы.

«У зумеров сформировалось клиповое мышление, поэтому сериалы с 60-секундными сериями моментально цепляют их внимание. Это объясняет такую популярность мини-формата», — пояснил эксперт.

Большинство зумеров не готовы тратить время на 45-минутные или часовые сериальные форматы, отметил сценарист.

«И, кстати, не только на сериалы, но и на книги. Именно поэтому на видеоплатформах так востребован контент, например, "Война и мир" за 10 минут или "Евгений Онегин" на "зумерском языке", в котором максимально кратко представляются основные действующие лица, ключевые повороты сюжета и финал. Таким же путем решили пойти с мини-сериалами и снимать их по формуле: «минимум соплей, больше движухи и сюжетных поворотов», а также, разумеется, интрига. Она нужна, чтобы зумер кликал на следующую серию-одноминутку. А блоки рекламы можно вставлять даже по пять минут, потому что зритель уже "на крючке"», — объяснил Хроменков.

А вот качество 60-секундных сериалов, по мнению эксперта, «ушло на задний план» — их можно снимать даже на смартфон и заработать много денег с минимальными вложениями.

«Иногда бывает "так плохо, что даже хорошо". А учитывая низкобюджетность формата и доступность гаджетов, снимать такие фильмы и выкладывать в Сеть может любой. Как это давно происходит с музыкальными треками и разного рода видеоблогами. Главное — иметь подписчиков или создать мини-сериал, чтобы он сам по себе завирусился. Тогда уже автор может рассчитывать на монетизацию», — заверил Хроменков.

Как 60-секундные сериалы влияют на психику зрителей

Люди в современном мире окружены огромным потоком информации, поэтому многим кажется, что 60-секундное видео можно позволить себе посмотреть. У зрителей подобных сериалов возникает иллюзия, что они могут получить пользу после просмотра коротких серий и отвлечься от своих проблем. Однако они лишь получают дешевый дофамин без каких-либо усилий, предупредила семейный и детский психолог Наталья Наумова.

«Риски заключаются в том, что человек быстро увлекается, одноминутные серии его захватывают, но игра актеров в этих сериалах очень посредственная, сюжетная линия простая. Подобные сериалы не способствуют развитию человека, улучшению его интеллектуальных способностей, зрители не учатся анализировать информацию и сопоставлять факты. Они попадают в ловушку и продолжают смотреть каждую серию, их затягивает, они теряют контроль за временем», — подчеркнула специалист.

У людей после просмотра может развиться зависимость от быстрого дофамина, а также потеряться мотивация к другой деятельности, которая тоже способна приносить удовольствие, но для этого необходимо совершать над собой какие-либо усилия.

«Подобные мини-сериалы могут привести к деградации личности, ухудшению самооценки, повышению тревожности, разрыву социальных отношений. Также они снижают концентрацию внимания», — предупредила Наумова.

Однако, если у зрителя получается посмотреть одну–две серии и переключить свое внимание на другие дела и занятия, то, возможно, у него включится воображение, он дофантазирует сюжет, предположила психолог. Поэтому 60-секундные сериалы могут быть полезны для психики, но только когда их смотрят дозированно.

«Очень важно контролировать контент, выбирать более качественные сериалы и смотреть их ограниченное количество времени. Можно ставить будильник и выключать серию, чтобы не позволять своему мозгу деградировать и попадать в зависимость от просмотра контента. Также нужно оставлять время на анализ и обдумывание полученной информации, обсуждать увиденное с другими людьми, высказывать свое мнение. Просмотр коротких сериалов не должен быть единственным занятием человека за день, все должно быть в меру, тогда и не принесет вреда», — заключила Наумова.

Частый просмотр рилсов (коротких видеороликов в интернете) тоже может негативно повлиять на психику человека и навредить когнитивным функциям мозга. Чем и для кого они особенно опасны, выясняла «Вечерняя Москва».