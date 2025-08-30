Опубликованы постеры пятого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Онлайн-кинотеатр Hulu представил постеры с главными героями пятого сезона сериала «Убийства в одном здании». Детективное шоу вернётся уже 9 сентября, в продолжение вновь войдёт десять эпизодов.

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. В новом сезоне тройка детективов расследует свежее дело, где при загадочных обстоятельствах погибает местный житель, а вокруг нет никаких значимых улик.

© Hulu

© Hulu

© Hulu

© Hulu

Главные роли в шоу исполняют Стив Мартин («Отпетые мошенники»), Мартин Шорт («Отец невесты») и Селена Гомес («Дождливый день в Нью-Йорке»). В пятом сезоне актёрский состав также пополнили Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и Рене Зеллвегер («Истинные ценности»).