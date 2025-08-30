Вышел тизер хоррора «Сын плотника» с Николасом Кейджем

В Сети появился первый тизер библейского хоррора "Сын плотника" (The Carpenter's Son), главные роли в котором исполнили Николас Кейдж ("Сёрфер") и певица FKA Twigs ("Ворон").

Речь в фильме пойдёт о детстве Иисуса Христа, в основе сюжета - апокрифический текст "Евангелие детства от Фомы".

По сюжету Мальчик (Ноа Джуп) под влиянием другого ребенка восстает против своего опекуна Плотника (Кейдж), после чего начинают происходить многочисленные сверхъестественные явления.

Согласно официальному синопсису, после использования силы юноша и его семья "становятся мишенью природных и божественных ужасов".

Режиссер и сценарист - Лотфи Нэйтан ("До весны").

Зарубежная премьера ожидается осенью 2025 года.