Disney представила мультфильм «Ледниковый период: Точка кипения» — премьера в 2027 году
Кинокомпания Disney представила первый тизер мультфильма «Ледниковый период 6». В нём авторы представили официальное название ленты: «Ледниковый период: Точка кипения». Премьера ленты состоится 5 февраля 2027 года.
«Ледниковым периодом 6» — продолжение знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад во времена Ледникового периода. О планах по созданию ленты в Disney сообщали ещё в 2022 году, однако работа началась лишь совсем недавно.
Оригинальные мультфильмы разрабатывала студия Blue Sky, однако в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Сейчас проект курирует внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.