Представлены кадры из мультфильма «Зверополис 2»

Компания Disney представила два новых кадра из мультфильма «Зверополис 2». Премьера Продолжение культового приключения выйдет уже 26 ноября в мировых кинотеатрах, спустя почти 10 лет после выхода оригинала.

Так, на первом кадре изображены Джуди Хопс и Ник Уайлд, которые отправились на некое торжественное мероприятие. На втором кадре представлен новый мэр Зверополиса, которого озвучил актёр Патрик Варбертон («Сезон охоты»).

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.