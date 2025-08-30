Сергей Мокрицкий рассказал о съемках фильма «Гуантанамера»

Съемочный процесс фильма "Гуантанамера" Сергея Мокрицкого завершается через полтора месяца. Основным местом съемок стала Куба, в главной роли снялся Сергей Шакуров, сообщил кинорежиссер и сценарист Сергей Мокрицкий в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на кинофестивале Ferrum в Железноводске.

© unsplash

«Гениальное кино называется "Гуантанамера", фильм снимался на Кубе. В главной роли Сергей Шакуров. Это кино мы закончим через полтора месяца», — сказал Мокрицкий.

По его словам, картина расскажет о взаимоотношениях поколений и любви.

«Этот фильм о поколениях, о непростых отношениях. Фильм о молодости, о любви, разочарованиях в жизни. О взлетах и падениях», — поделился режиссер.

Фильм "Гуантанамера" - приключенческий боевик, снятый в России и на Кубе, выход которого запланирован на 2026 год. В главных ролях также задействованы Александра Тулинова, Илья Шляга и кубинские актеры.

Кинофестиваль Ferrum-25 проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационных партнер кинофестиваля.