Когда начнутся съемки фильма «‎Враг»

Съемки фильма "Враг" Ивана Твердовского о СВО начнутся в 2026 году, картина будет рассчитана на широкую аудиторию. О этих своих планах кинорежиссер и сценарист сообщил в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на кинофестивале Ferrum в Железноводске.

© РИА Новости

«Есть сегмент кинематографа, где нужно доносить сложные темы. Фильм "Враг" - это картина более зрительская, потому что есть запрос работать с более широкой аудиторией. Сегодня в нашей стране очень много семей, связанных со спецоперацией. <...> Съемки фильма начнутся в 2026 году», — сказал Твердовский.

Режиссер поделился особенностями сюжета:

«Фильм "Враг" о взаимодействии двух военных людей: один украинец, другой русский. Каждый из них берет друг друга в плен. Они понимают, что разделены искусственно. Их соединяет большое количество вещей и фундаментальных знаний и корневых систем».

По словам Твердовского, в данный момент ведутся поиски локаций.

«Нас не пугают съемки на территории спецоперации, но возникают большие вопросы логистики и главное - безопасности. Мы сейчас ищем территории, где будем это делать, наверное, это будут близлежащие вокруг Москвы области», — уточнил он.

Кинофестиваль проходит с 28 по 31 августа, программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС генеральный информационных партнер кинофестиваля.