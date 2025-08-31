Продюсер «Смешариков» поделился мыслями психологов о мультсериале

Вопрос о том, могут ли мультфильмы влиять на детей негативно, остаётся открытым. Но сами дети выбирают их как способ отдохнуть и развиваться. Так считает Константин Ушаков, продюсер студии «Рики», известной своими анимационными хитами «Смешарики» и «Фиксики».

© runews24.ru

«Психологи могут создать идеальный мультфильм, но если он будет скучным, его никто не посмотрит», – отмечает Ушаков.

Команда «Рики» старается сделать героев «Смешариков» живыми и близкими детям. Однако иногда психологи критикуют их за отсутствие семейных связей у персонажей.

«Нас упрекают в том, что у героев нет семей. Это, пожалуй, единственное, что вызывает вопросы. У нас девять персонажей, у каждого свой домик, но семьи нет. Они друзья, помощники и единомышленники», – поясняет Ушаков.

Студия сотрудничает с психологами, чтобы мультфильмы соответствовали нормам развития и морали.

«Главный редактор Мария Корнилова – профессионал в психологии. У нас есть методисты, которые умеют преподносить детям темы дружбы, морали и добра. Но дети всегда выбирают то, что им нравится», – добавляет Ушаков.

В октябре 2025 года «Рики» представит новый сезон «ПИН-Код» под названием «ПИН-Код 2.0». Также компания работает над полнометражным фильмом о космических приключениях «Смешариков».

Ранее сообщалось, что аниме-экранизация романа Кэйго Хигасино «Хранитель камфорного дерева» появится в прокате в январе 2026 года, а дочь Майданова Майвл сыграла в фильме «Тимур и его команда».