Названы самые ожидаемые российские сериалы

Названы самые ожидаемые сериалы и их продолжения нового сезона.

Исследование представил сайт "Кино-Театр.Ру", в его основу легли следующие параметры: количество заходов на страницы, упоминания о проектах в СМИ, активность зрителей в соцсетях, наличие и популярность официальных соцсетей проектов.

Рейтинг возглавили два продолжения - детектив НТВ "Первый отдел" с пятым сезоном и чуть-чуть отставшая от него музыкальная мелодрама "Ландыши. Вторая весна". Тройку замыкает третий сезон хита сервиса START "Вампиры средней полосы", он станет последним.

Также в десятке: третий "Метод", мюзикл Wink и Жоры Крыжовникова "Москва слезам не верит. Все только начинается", второй сезон еще одного детектива НТВ "Невский", продолжение комедийного фэнтези Okko "Волшебный участок", второй сезон спортивной драмы СТС "Молодежка. Новая смена", "Лихие. Глава вторая" Юрия Быкова (Okko и START) и 25-й сезон "Тайн следствия" ("Россия 1").