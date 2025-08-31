Подборка фильмов для просмотра на выходных

Можно назвать эту подборку «Кино по субботам» юбилейной — к такому сочетанию цифр мы шли довольно долго, больше 10 лет. Наверняка за эти годы ты посмотрел не один фильм из наших рекомендаций. Что ж, мы будем продолжать радовать тебя и дальше. А пока отступим от сантиментов: тебя, как обычно, ждет список лучших разножанровых картин на любой вкус.

© кадр из фильма «Благородное семейство»

«Трупы» (Dead Bodies), 2003

Черная комедия от ирландского режиссера Роберта Куинна.

В центре сюжета Томми (Эндрю Скотт) — обыкновенный парень, который живет в небольшом доме с любимой ящерицей. Однажды из-за очередной ссоры с бывшей девушкой герой убегает из дома, чтобы передохнуть. По возвращении он находит ее труп с пробитой головой и понимает, что причиной смерти стал его толчок. Парень решает избавиться от тела, но даже не представляет, к чему его приведет это решение.

Отличная ирландская черная комедия с Эндрю Скоттом в главной роли — кажется, этим уже все сказано. Фильм динамичный, насыщенный событиями, харизматичными героями и забавными ситуациями, в которые они попадают. Но все-таки главное достоинство картины — это ее сюжетные повороты. Как только зрителю начинает казаться, что он наконец приблизился к разгадке, появляются новые подробности, меняющие общую картину.

В общем, эта черная комедия сумеет впечатлить того, кто любит запутанный сюжет, ценит черный юмор и хочет попробовать себя в роли детектива.

«Когда-то были воинами» (Once Were Warriors), 1994

Драматический фильм от новозеландского режиссера Ли Тамахори («На грани», «И пришел паук»). Картина является экранизацией книги Элана Даффа.

Новая Зеландия. Семья потомков коренных жителей островов. В центре сюжета молодая девушка Бет (Рина Оуэн), которая вышла замуж против воли своих родных, и ее муж алкоголик, поднимающий руку на жену. Их жизнь кардинально меняется после трагических событий.

Существует немало фильмов об американских кварталах гетто или картин о жизни коренных американцев в своих резервациях. Ли Тамахори решил затронуть похожую тему — рассказать о народе маори, бывших воинах. Фильм описывает многие несправедливые события, но не опускается в нравоучения и обвинения. Скорее режиссер предоставляет зрителю возможность сформировать свое мнение на основе собранных фактов.

Сюжет затрагивает проблемы взаимоотношения отцов и детей, взросления, дружбы, первой любви, воспитания. Наблюдать за происходящим на экране интересно, во многом благодаря отличной актерской игре и ярким, хорошо прописанным персонажам. Критики и зрители отмечают, что эта картина — одна из лучших работ Тамахори, так что любителям драматических фильмов стоит обратить на нее внимание.

«Грязный мальчик» (El niño de barro), 2007

Детективный фильм ужасов от испанского режиссера Хорхе Альгора («Неизбежный»).

Мать-одиночка воспитывает десятилетнего сына, страдающего от ночных кошмаров. Желая вернуть мальчика к нормальной жизни, женщина отводит его на прием к врачу, который оказывается одновременно судмедэкспертом. В ходе беседы с ребенком доктор узнает от него причину смерти подростка, тело которого еще не успел вскрыть патологоанатом. На следующий день шокированная полиция делает мальчика подозреваемым, а дело начинает обрастать новыми подробностями.

Мрачный и атмосферный фильм ужасов с испанским колоритом. Действительно страшный, с динамичным сюжетом, отличной актерской игрой. Более того, интрига поддерживается практически до самого финала, повествование ветвится, а зрителю постоянно подкидывают ложные следы.

Отдельного упоминания заслуживает прекрасная операторская работа и впечатляющее музыкальное сопровождение Нани Гарсиа. Кстати, создатели фильма утверждают, что в основе сюжета лежат реальные события, произошедшие в Буэнос-Айресе в 1912 году. Резюмируем: если ты любишь фильмы ужасов с обилием неожиданных поворотов, то творение Хорхе Альгора точно придется тебе по вкусу.

«Благородное семейство» (Nosotros los Nobles), 2013

Комедийный фильм от мексиканского режиссера Гари Алазраки («Отец невесты», «Устремить взгляд»).

Герман (Гонсало Вега) — зажиточный мексиканец, у которого своя строительная компания. Он давно потерял жену, поэтому воспитывал своих сыновей и дочь самостоятельно. Успешная карьера отца не вдохновила его детей, и они так ничего и не добились в жизни. Поэтому Герман решает проучить отпрысков: он притворяется банкротом и разыгрывает целый спектакль с участием спецназа.

Картина Алазраки стала культовой комедией не только в Мексике, но и за ее пределами. Например, во Франции решили адаптировать сценарий и снять свой ремейк. Несмотря на поучительный сюжет, «Благородное семейство» смотрится легко, удивляет своим юмором, взаимоотношениями между персонажами.

Зритель узнает в героях себя и своих близких, проникается их историей. Режиссер позволяет каждому сделать свои выводы: действительно ли главе семейства нужно проучить своих детей или, может, лучшим вариантом было бы оставить все как есть? В общем, перед тобой отличная комедия на вечер для просмотра в кругу родных или друзей.

«Бессмертный» (L’immortale), 2019

Криминальный боевик, рассказывающий о мафии, от итальянского режиссера Марко Д’Аморе («Тихая жизнь», «Метаморфозы»). Картина — приквел и в то же время продолжение третьего сезона сериала «Гоморра».

После страшного землетрясения в 1980 году в Неаполе под обломками находят младенца Чиро (Марко Д’Аморе). Вся семья мальчика погибла, а он с того дня получил кличку «Бессмертный». В детском доме ребенок попал под влияние мелкого хулигана, и с тех пор он проложил себе дорогу в преступный мир.

Конечно, в первую очередь фильм будет интересен фанатам сериала «Гоморра». Но это не значит, что зрителю, незнакомому с сеттингом, будет скучно во время просмотра. Картина представляет собой крепкий боевик, который прекрасно выполняет свою главную задачу: он увлекает динамичным сюжетом, наполненным экшеном, погонями, перестрелками и сценами драк.

Сценарий хорошо проработан, персонажи живые, фильм не провисает. Приятно удивляет визуальная составляющая — стильный цветокор, необычные кадры и ракурсы. Резюмируем: «Бессмертный» однозначно стоит того, чтобы выделить на него немного свободного времени.