Названа дата премьеры фильма «Раскаты»

Премьера фильма "Раскаты" режиссера Глеба Пускепалиса назначена на 23 февраля 2026 года. Об этом актриса театра и кино Елена Захарова рассказала в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.

© РИА Новости

«Я снялась в фильме Глеба Пускепалиса, который называется "Раскаты" - очень интересная история. Этим летом были съемки, и сейчас фильм находится в постпродакшне, премьера ожидается 23 февраля 2026 года», — сообщила Захарова.

Она также отметила, что играет вдову в этом фильме, а главную мужскую роль исполнит актер театра и кино Павел Баршак.

«Фильм начинается со специальной военной операции. Я играю вдову, и там происходит интересная история любви. В главной мужской роли Павел Баршак. <…> Я специально для этой роли училась водить мотоцикл, мне это очень понравилось. Я водила мотоцикл с коляской и возила людей по проселочным дорогам», — добавила она.

Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.