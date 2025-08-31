Критики оценили фильм «Франкенштейн»

На Венецианском фестивале прошла премьера самого интригующего фильма конкурсной программы - "Франкенштейн" Гильермо дель Торо.

Это осуществление второй заявленной мечты мексиканского визионера: он не раз говорил, что надеется снять "Пиноккио" и "Франкенштейна". Первый фильм был снят и получил "Оскара", второй начинает свой путь по экранам стрим-гиганта Netflix. В обеих картинах герой создает искусственного человека, который хочет стать человеком настоящим.

Конечно, никто не ждал от Гильермо дель Торо буквалистской экранизации романа Мэри Шелли, но такую свободу обращения с первоисточником тоже мало кто мог вообразить. Фильм, по отзываем прессы, получился визуально роскошным, помпезным, пышным, причем самым симпатичным существом в нем оказалось то самое Существо, созданное Виктором Франкенштейном из останков человеческих тел. На эту роль приглашен Джейкоб Элорди - почти двухметровый красавец, засветившийся в фильме "Солтберн" и успешно одолевший роль Пресли в байопике "Присцилла: Элвис и я".

В роли вольнодумца Франкенштейна - Оскар Айзек, и эксперимент, учиненный его героем, некоторые рецензенты сравнивают с созданием AI - искусственного интеллекта. "Величественной мелодрамой" назвал фильм критик The Guardian, отмечая, что роскошная красота изображения в этом ужастике "подавляет энергию ужаса". Дель Торо "делает своего монстра скорее сверхъестественным демоном, неуязвимым для пуль".

Фильм делится на пролог и две части - повествование от имени Франкенштейна и от имени Существа, которое расскажет о том, как оно сумело бежать из лаборатории, где родилось на свет. Мы переносимся в детство Франкенштейна, когда отец, известный врач, издевался над мальчуганом, поселив в нем бунтарский дух. Вариант Мефистофеля играет Кристоф Вальц - Харландер, профинансировавший необычный проект в обмен на некую услугу. Самый животрепещущий вопрос в этой версии готического ужастика - кто из действующих лиц на самом деле Монстр.

«Франкенштейн, возможно, и есть первый ИИ, еще один вид неуправляемого существа, созданного человеком», — считает Deadline.

Радикальное вмешательство автора фильма в классический сюжет заявлено уже прологом: все начинается во льдах Арктики, где застрял огромный корабль, пока его не вызволит из ледяного плена странная фигура в капюшоне - то самое Существо. Этот пролог по его интригующему воздействию критик сравнивает с прославленными прологами картин о Джеймсе Бонде.

«Это "Гран-Гиньоль", чисто оперный по своей эмоциональности, с мощной музыкой Александра Деспла и потрясающими визуальными эффектами оператора Дэна Лаустена... Во многих отношениях это благословенно старомодное кино».

«Роскошный пересказ "Франкенштейна", бросающий вызов жанрам, представляет эту историю не столько как хоррор, сколько как романтическую трагедию и философское размышление о том, что значит быть человеком, — пишет автор The Hollywood Reporter. — Нерадивые отцы - постоянная тема в фильмах дель Торо, и здесь она трогательно раскрыта в сложных отношениях между эгоистичным Виктором Франкенштейном и Существом, которое он оживляет».

Работу Джейкоба Элорди в роли Существа автор отмечает особо из-за "выразительной физической формы" актера и выразительно переданного "ощущения тоски и сокрушительной пустоты, которое наступает, когда Существо приходит к пониманию, что оно такое".

«Помимо своей эмоциональной силы, "Франкенштейн" дель Торо - это фильм пьянящих чувственных удовольствий. Смелое использование цвета захватывает дух, звучит мощная оркестровая партитура, одна из самых восхитительных работ Александра Деспла».

The Independent отмечает, что:

«Элорди играет Существо не как посланника зла и хаоса, а как непонятого, в духе героев Джеймса Дина, аутсайдера с Эдиповым комплексом. Даже несмотря на то что его лицо и торс испещрены шрамами и швами, он не только самый симпатичный персонаж фильма, но и самый красивый».

Все критики заметили параллель с другой, еще более отдаленной версией "Франкенштейна" - "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Актуальная тема неуправляемых искусственных созданий человека, пытающихся осознать свою сущность, становится все более заметной в мировом кино. Трагизм Существа, с тоской осознающего, что ему недоступны человеческие радости, что не будет взаимопонимания между "отцом" и "сыном", что оно не подвержено даже смерти, стал главной стилевой интонацией фильма Гильермо Дель Торо. Автор завершает картину цитатой из Байрона: