Когда выйдет фильм про журналистов на СВО «‎Реверс»

Фильм "Реверс" о журналистах на СВО выйдет на цифровых платформах осенью
Кинокартина Ивана Твердовского "Реверс" появится на цифровых платформах осенью. Это сделает фильм доступнее для массового зрителя, сообщил Твердовский "ТАСС Кавказ" на кинофестивале Ferrum в Железноводске.
«Проект "Реверс" задумывался как международный проект, он посвящен международным журналистам, которые работают на территории Донбасса. <…> Я хочу, чтобы фильм как можно быстрее дошел до зрителей и осенью, надеюсь, на цифровых платформах он появится», — сказал Твердовский.
По его словам, кинолента также покажет судьбы международных журналистов, которые из-за работы в Донбассе стали изгоями в своих странах и оказались под санкциями.
«Есть те журналисты, которые пожертвовали своей судьбой, стали изгоями в своих странах. Некоторые из них находятся под санкциями в своих странах. <…> Фильм "Реверс" - возможность посмотреть отстраненным взглядом на то, что огромное количество людей пропускает мимо ушей», — рассказал спикер.
Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.