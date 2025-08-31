Элайджа Вуд поблагодарил фанатов «Властелина колец»

Знаменитый американский актёр Элайджа Вуд поучаствовал в сессии вопросов-ответов на форуме Reddit. Звезда «Властелина колец» поблагодарил аудиторию за любовь к трилогии Питера Джексона, в которой он сыграл одну из главных ролей.

Со премьеры фильмов прошло больше 20 лет, однако актёр продолжает получать благодарности за то, какое позитивное влияние «Властелин колец» оказывает на людей до сих пор.

От лица одного из тысячи создателей «Властелина колец» — всегда пожалуйста. Одно из самых дорогих воспоминаний о работе над этими фильмами — это то, как они находят отклик в сердцах зрителей. Мне очень дорого, что они помогают людям пережить тяжёлые моменты в их жизнях. В этом и проявляется настоящая, удивительная сила искусства и то, как персонажи и истории резонируют в книгах, а затем и на экранах. Мы получаем много историй о любви и взаимной связи, и это бесконечный дар — быть причастным к созданию этих фильмов. Так что спасибо и вам.

Ближайшим проектом с Элайджей Вудом станет фильм «Токсичный мститель». Лента выйдет в кинотеатрах России уже 4 сентября и расскажет, как обычный уборщик случайно превращается в мутировавшего супергероя и вступает в борьбу с жадными корпорациями.