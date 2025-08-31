Расписание выхода сериала «Газета» — продолжения культового «Офиса»
Уже 4 сентября состоится премьера сериала «Газета». Продолжение культового «Офиса» расскажет историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в один день, 4 сентября, в онлайн-кинотеатре Peacock.
Расписание выхода сериала «Газета» по вселенной «Офиса»
- 1-я серия — 4 сентября;
- 2-я серия — 4 сентября;
- 3-я серия — 4 сентября;
- 4-я серия — 4 сентября;
- 5-я серия — 4 сентября;
- 6-я серия — 4 сентября;
- 7-я серия — 4 сентября;
- 8-я серия — 4 сентября;
- 9-я серия — 4 сентября;
- 10-я серия — 4 сентября.