Расписание выхода сериала «Газета» — продолжения культового «Офиса»

Уже 4 сентября состоится премьера сериала «Газета». Продолжение культового «Офиса» расскажет историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».

Расписание выхода сериала «Газета»
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в один день, 4 сентября, в онлайн-кинотеатре Peacock.

  • 1-я серия — 4 сентября;
  • 2-я серия — 4 сентября;
  • 3-я серия — 4 сентября;
  • 4-я серия — 4 сентября;
  • 5-я серия — 4 сентября;
  • 6-я серия — 4 сентября;
  • 7-я серия — 4 сентября;
  • 8-я серия — 4 сентября;
  • 9-я серия — 4 сентября;
  • 10-я серия — 4 сентября.