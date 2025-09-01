Фильм «Фантастическая четверка» собрал в прокате $500 млн

Фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» по итогам очередного уикенда собрал в мировом прокате больше $ 500 млн: из них в США фильм собрал $ 265,8 млн, а в остальном мире — $ 240,5 млн.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырё людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Зарубежная премьера фильма состоялась 25 июля, а затем картина добралась и до России в рамках предсеансного обслуживания.