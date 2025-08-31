Критики оценили фильм «Метод исключения»

30 августа на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма No Other Choice («Метод исключения») — новой работы корейского режиссёра Пака Чхан-ука, создателя «Олдбоя». Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Сперва герой пытается найти новую работу, однако в итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность. Ленту уже посмотрели журналисты и опубликовали свои обзоры.

Так, рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% — все 17 критиков рекомендуют фильм к просмотру. Они называют ленту удачной смесью комедии, триллера и боевика, в которой блистает Ли Бён-хон, звезда «Игры в кальмара». Некоторые и вовсе считают фильм шедевром режиссёра, который ранее отличился в «Олдбое» и «Служанке».

Что пишут критики о фильме «Метод исключения»

«"Метод исключения" — не только самый смешной фильм Пака, но и самый человечный. И это высокая похвала для такой жестокой комедии, как эта».

«Фильм существует по собственной логике, какой бы абсурдной она ни была. Это одновременно и сатира, и жестокий триллер, и семейная мелодрама, и фарс».

«Эта жуткая история одновременно смешная, трогательная и ужасающая. Последний фильм Пака Чхан-ука не оставляет вам другого выбора, кроме как посмотреть его».

«Возможно, это не главный шедевр Пака, но на данный момент это лучший фильм Венецианского кинофестиваля».

«Этот фильм — настоящее произведение искусства, которое вполне может считаться шедевром Чхан Ука. Учитывая, что именно этот человек снял "Служанку", это говорит о многом».

«Метод исключения» официально выйдет в кинотеатрах России 4 декабря.