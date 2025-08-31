Каким получился «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина

На 82-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник» — сатирической драмы о политической истории постсоветской России. Главные роли в картине, которая еще до своего первого показа вызвала самые разнообразные реакции, в том числе удостоившись комментария из самого Кремля, сыграли Пол Дано и Джуд Лоу, а ее сюжет охватывает период с конца 1980-х до 2019 года. Об этом сообщает Variety.

Главный герой «Кремлевского волшебника» — работающий на президента России пиарщик

Фильм Оливье Ассаяса предваряет титр, сообщающий, что «Кремлевский волшебник» поставлен по одноименному роману Джулиано да Эмполи, и предупреждающий, что, несмотря на исторический характер первоисточника, персонажи, как и диалоги, являются вымышленными.

Главный герой картины — придуманный авторами пиарщик Вадим Баранов (Пол Дано), в 2019 году рассказывающий о своей жизни американскому профессору (Джеффри Райт), с которым их разделяет любовь к роману «Мы» Евгения Замятина. По сюжету, Баранов, в молодости занимавшийся театром, а затем перешедший на работу к олигарху Борису Березовскому, в 1999 году участвует в президентской избирательной кампании Владимира Путина (Джуд Лоу) — а затем на 15 лет становится конфидантом и ближайшим соратником главы России, отвечающим за его публичный образ.

«Кремлевский волшебник» успевает показать и годы Перестройки, и президентство Бориса Ельцина, и перемены в России XXI века.

Баранов рассказывает о своей роли в разнообразных исторических событиях начала XXI века — от катастрофы подводной лодки «Курск» до подготовки церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году. Согласно сюжету, вскоре после нее пиарщик отдаляется от власти.

«Одни говорят, что он отдыхает на Лазурном Берегу с моделями. Другие — что он прячется где-то в Сибири», — произносит в начале фильма американский герой Джеффри Райта.

По фильму, впрочем, Баранов живет неподалеку от Москвы в своем поместье и посвящает время воспитанию дочери.

Среди появляющихся в фильме реальных исторических фигур — Березовский, Пригожин и Лимонов

Сам Баранов — очевидно, вымышленная фигура, в которой пресса нашла черты бывшего чиновника администрации президента РФ Владислава Суркова. Еще один придуманный авторами фильма персонаж — олигарх Дмитрий Сидоров, сделавший состояние на банковском бизнесе после распада СССР, а затем ставший нефтяным магнатом и оказавшийся в тюрьме в начале 2000-х. Его образ, по мнению журналистов, напоминает фигуру Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Жену Баранова — по сюжету также имеющую отношения с Сидоровым — сыграла Алисия Викандер. Большая часть остальных персонажей — реальные исторические личности, а роль Владимира Путина сыграл Джуд Лоу.

«Я надеюсь, что не слишком наивен, но не жду никаких последствий. Мы не искали скандала ради скандала. Мой персонаж -- всего лишь один из участников более масштабной истории. И мы не стремились никого показать исчерпывающе», — Джуд Лоу, на пресс-конференции после премьеры на Венецианском фестивале.

Характерно, что по сюжету Путин в исполнении Лоу редко прислушивается к советам Баранова, чаще всего поступая по собственному усмотрению. Он предстает уверенным в себе политиком, высказывающимся о важности сильной власти и о том, что Россия заслуживает уважительного отношения к себе других стран.

«Они обращаются со мной, как будто я президент Финляндии», — возмущается персонаж в одной из сцен, после чего отправляется в Мюнхен, чтобы произнести знаменитую речь на саммите G20 в 2007 году (но она сама в кадр не попадает).

Среди других реальных фигур, появляющихся в фильме, — олигарх Борис Березовский, писатель Эдуард Лимонов, бизнесмен Евгений Пригожин, байкер Александр Залдостанов, а также некоторые крупные российские чиновники и предприниматели. В некоторых сценах авторы прибегают к технологии дипфейка. Так, в сцене танца Бориса Ельцина на сцене во время выступления перед избирателями в 1996 году использованы архивные кадры, на которые наложено лицо играющего первого президента России актера.

Игра Дано и Лоу снискала похвалу критиков

Первые рецензии на «Кремлевского волшебника» в первую очередь отмечают актерскую игру Пола Дано и Джуда Лоу.

«Наблюдать за Дано в действии — это видеть серого кардинала, который кажется сверхъестественно спокойным, даже ни разу не повышая голос. Он не столько самый обычный человек, сколько загадка, и Дано играет его агентом хаоса, который сам в последнюю очередь кажется хаотичным», — написал Стив Понд в The Wrap, назвавший картину громкой и дерзкой.

Это мнение разделил Оуэн Гляйберман из Variety, впрочем, раскритиковавший фильм в целом. По мнению критика, Оливье Ассаясу, последовательно рассказывающему один за другим сюжеты из истории современной России, так и не удается дать фильму набрать ритм и драматургическую мощь.

«Пол Дано и Джуд Лоу играют блестяще — но это, в сущности, богато поставленный телефильм», — Оуэн Гляйберман, Variety.

В Кремле с пониманием отнеслись к выходу фильма «Кремлевский волшебник»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход картины Ассаяса закономерен, так как Владимир Путин является одним из «самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре, мировым лидером, влияние которого на мировые дела трудно переоценить». Песков добавил, что в Кремле фильм еще не видели.