Кто сыграет в фильме «Таракан»

Оскар Айзек, Зази Битц и Ченнинг Татум станут частью преступного мира в «Таракане»
Ченнинг Татум («Затерянный город», «Подай знак»), Оскар Айзек («Дюна», «Лунный рыцарь») и Зази Битц («Джокер», «Тем больнее падать») снимутся в фильме «Таракан» (Kockroach). Как сообщает Variety, это история о таинственном незнакомце, который превращается в невероятно влиятельного криминального авторитета.
Фильм является экранизацией романа Уильяма Лэшнера, написавшего его под псевдонимом Тайлер Нокс. Режиссером выступит Мэтт Росс («Капитан Фантастик», «Газлит»), сценарий написал Джонатан Эймс («Убить скуку»). Съёмки начнутся в январе в Австралии.