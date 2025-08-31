Кто сыграет в фильме «Таракан»

Ченнинг Татум («Затерянный город», «Подай знак»), Оскар Айзек («Дюна», «Лунный рыцарь») и Зази Битц («Джокер», «Тем больнее падать») снимутся в фильме «Таракан» (Kockroach). Как сообщает Variety, это история о таинственном незнакомце, который превращается в невероятно влиятельного криминального авторитета.

© globallookpress

Фильм является экранизацией романа Уильяма Лэшнера, написавшего его под псевдонимом Тайлер Нокс. Режиссером выступит Мэтт Росс («Капитан Фантастик», «Газлит»), сценарий написал Джонатан Эймс («Убить скуку»). Съёмки начнутся в январе в Австралии.