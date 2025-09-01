За что «Большой куш» Гая Ричи полюбил весь мир

На дворе конец 1990-х — десятилетия, когда в наушниках у молодежи играл Mezzanine от Massive Attack, Брэд Питт после «Бойцовского клуба» был самой востребованной кинозвездой Голливуда, а модный британский режиссер Гай Ричи крутил роман с Мадонной и снимал сливки с хитовых «Карты, деньги, два ствола». Именно с такими вводными на свет появился главный кинохит начала нового столетия — фильм «Большой куш», которому 1 сентября исполняется четверть века. «Лента.ру» рассказывает, что сделало эту криминальную комедию культовой и какие разошедшиеся на мемы шутки теперь считаются запрещенными.

Турок, как известно, странное имя для англичанина, но туманный Альбион — страна даже не контрастов, но оксюморонов. Тут и белокожие ирландские кочевники, которых все вокруг называют цыганами, и чистокровные британцы в еврейских кипах «для бизнеса», неповоротливые и неуклюжие водители, обеспечивающие отход с мест ограблений, а также дорогостоящие револьверы, которые отказывают в важный момент, трейлеры без колес и даже молоко, пить которое человеческий организм эволюционно не приспособлен.

Бессмысленно выделять какую-то основную сюжетную линию в «Большом куше» — фильм вполне осознанно создавался 31-летним Ричи как набор гэгов, карикатур и несвязанных между собой криминальных историй, которые режиссеру не удалось разместить в своем дебюте «Карты, деньги, два ствола». Собственно, кушем (появившимся с легкой руки отечественных прокатчиков из глагола «урвать», или, как это звучит в переводе Гоблина, «********») здесь является не только бриллиант, который, переодевшись в костюм иудея-ортодокса, в бойких вступительных титрах крадет Фрэнки Четыре Пальца (Бенисио Дель Торо). Для кого-то это слитый в нужном раунде поединок, для других — обнесенная букмекерская контора, для третьих — лакшери-трейлер в подарок любимой матери.

Что объединяет всех этих людей в первую очередь, так это, конечно, мир криминала, который Ричи изображает в лучших традициях британских комедийных скетчей. А еще — жажда легкой наживы.

Ну и, конечно, мудрая присказка о том, что на каждое действие есть противодействие

В конечном итоге сплетение этих историй породило один из самых популярных фильмов начала века и уж точно одну из лучших работ Ричи. Успеху «Большого куша» сопутствовало многое. Продюсеры выдали молодому популярному режиссеру (на тот момент фигурировавшему в таблоидах прежде всего в качестве бойфренда Мадонны), только-только взорвавшему прокат лентой «Карты, деньги, два ствола», карт-бланш на создание новой убойной криминальной комедии с первоклассными звездами. При этом одна такая звезда, Брэд Питт, сам рвался сняться в следующем фильме Ричи.

Актеру сначала хотели дать роль Турка, однако Питт оказался совершенно неспособен изобразить британский акцент. Ирландский, впрочем, у него тоже вышел так себе, что стало причиной поднятых бровей у многих английских критиков, однако международной аудитории шутка про нечленораздельную речь европейских реднеков зашла на ура. Турка же (или Турецкого — в других переводах) сыграл Джейсон Стэйтем, открытый Ричи в «Картах, деньгах и двух стволах», — неограненный алмаз без какого-либо актерского образования.

К слову, Стэйтем был не единственным дилетантом на съемочной площадке «Большого куша», запустившего его карьеру. Еще одним открытием Ричи можно назвать Винни Джонса, также ранее дебютировавшего в «Картах, деньгах и двух стволах». Джонс, в прошлом капитан футбольной команды «Уимблдон», за роль Тони «Пули в зубах» заслужил от Дастина Хоффмана звание «нового Брюса Уиллиса» (хотя старому Уиллису на тот момент было всего 45 лет).

Фильм Ричи предопределил дальнейшую успешную карьеру бывшего футболиста, зарезервировавшего себе амплуа главного крутого парня британского кинематографа

Премьера картины в Великобритании состоялась 1 сентября, и за первый же уикенд «Большой куш» возглавил прокат, побив рекорд по сборам, установленный вышедшей годом ранее «Красотой по-американски». Отличные цифры лента показала и в международном прокате. Позже ее растащили на цитаты и мемы, некоторые из которых годы спустя будут признаны экстремистскими.

Впрочем, сколь бы нещадным ни было время по отношению к шуткам «Большого куша», с суровостью самого Ричи ему не сравниться. В первоначальном монтаже хронометраж фильма составлял монструозные три часа. Режиссеру пришлось беспощадно резать многочисленные колкости, которыми перекидывались Стэйтем и Грэм, а также убирать шутки про кокаин от Форда. Из финальной версии пропала также печальная песня экс-КГБшника Бориса (Раде Шербеджия) о потерянной в Латвии любви, которую он распевал, отрубая руку Фрэнки Четыре Пальца, и многое другое.

Впрочем, гэгов в финальной версии «Большого куша» так много, что далеко не все до сих пор известны широкой публике. Например, мало кто знает о пасхалке, связанной с двумя главными звездами фильма. В некоторых сценах неуловимого персонажа Бенисио Дель Торо (который постоянно переодевается, иногда даже меняя несколько образов за одну сцену) на самом деле играет Брэд Питт — Ричи решил подменить актеров, подчеркивая их визуальное сходство.

Похожий трюк в одной из сцен провернули и с персонажем Винни Джонса, но не смеха ради — актер не появился на съемочной площадке, поскольку оказался в тюрьме за драку

Бойкий монтаж в фильме в итоге вошел в киноучебники, монолог Винни Джонса про надписи на пистолетах стал культовым, как и емкая матерная фраза Кузена Ави (Деннис Фарина) о достопримечательностях британской столицы. Фонд цитат из «Большого куша» даже на русском языке стал не менее золотым, чем подборки афоризмов из классики Гайдая и Данелии.

В Лондоне! Ну, это... там, где рыба, чипсы, чай, паршивая еда, отвратная погода, Мэри, ***** ****, Поппинс. Лондон!

Несмотря на то, что с годами шутки «Большого куша» все чаще оказываются на грани законного (еще пока не вспомнили о том, что в этом фильме говорят о русских), фильм вовсю веселит даже спустя четверть века. В первую очередь благодаря великим перформансам, бессмертному саундтреку и динамичности, которая, с ее переключениями между сюжетными линиями, попросту не позволяет зрителю заскучать. «Большой куш» может даже напоминать лучшие выпуски скетч-шоу вроде «Монти Пайтона» — если бы тем было дело до криминала. Несмотря на всю свою мальчишескую несерьезность, картина по сей день остается нестареющей британской классикой.