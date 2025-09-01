Мультфильм «Доктор Динозавров» возглавил российский кинопрокат на выходных

Российский мультфильм "Доктор Динозавров" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 48,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 28 по 31 августа.

© кадр из мультфильма «Доктор Динозавров»

Картина повествует о школьнике Филе Динозаврове, открывшем портал в мезозой, и его приключениях в джунглях. Роли исполнили Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина и другие.

Вторую строчку занял японский триллер "Выход 8" (Exit 8, 2025), собрав 42,6 млн рублей за уик-энд. В главных ролях Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума и другие.

Фантастическая комедия режиссера Александра Бабаева "Семейный призрак" расположилась на третьем месте кинопроката, собрав 29,4 млн рублей за выходные. В фильме приняли участие Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев.