Россияне выбрали самого умного героя отечественной анимации

Россияне назвали Удава из "38 попугаев", кота Матроскина из "Простоквашино" и Петю из "Приключения Пети и Волка" самыми умными персонажами отечественной анимации. Это следует из данных опроса, проведенного киностудией "Союзмультфильм" совместно с Rambler&Co, которые есть в распоряжении ТАСС.

© кадр из мультфильма «38 попугаев»

"Интернет-пользователи признали Удава из мультфильма "38 попугаев" самым умным персонажем во вселенной героев "Союзмультфильма" - так ответили 26% участников опроса <…> в преддверии Дня знаний. На второй позиции - кот Матроскин (25%), на третьей - Петя из "Приключения Пети и Волка" (13%)", - указано в результатах опроса.

Респонденты отметили, что хотели бы перенять у Удава спокойствие и мудрость (34%), а у кота Матроскина - практичность и хозяйственность (23%). На вопрос "Чему больше всего научили вас мультфильмы?" ответы распределились так: различать добро и зло на понятных примерах - 32%; ценить дружбу и взаимовыручку - 20%; учиться находчивости и чувству юмора в сложных ситуациях - 16%.

Говоря о качествах идеального мультгероя, опрошенные чаще выделяли доброту (способность сопереживать и помогать) - 26%; ум (смекалка, любознательность, нестандартное мышление) - 14%; честность и порядочность - 20%. Ностальгируя по школьным годам, участники опроса признались, что чаще всего пересматривали "Ну, погоди!" - об этом сообщили 59%.

Также респонденты порассуждали о значимости мультфильмов в школе. Мнения разделились: 30% согласились с тем, что их можно интегрировать в учебный процесс - "это готовые уроки доброты, морали и дружбы"; в то же время 34% считают, что показывать мультфильмы лучше во внеурочное время (на продленке или праздниках) как элемент досуга и культурного просвещения. Опрос проходил с 21 по 28 августа, в нем приняли участие около 45 тыс. человек.