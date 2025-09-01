Disney анонсировала новый мультфильм Hexed

Издание Variety сообщило о новом анонсе компании Disney — она представила свой следующий полнометражный мультфильм под названием Hexed. Вместе с этим появился первый логотип картины и её арт, из которого пока мало что понятно.

Логотип мультфильма

© Disney

Первый арт

© Disney

Hexed расскажет о подростке и его матери-перфекционистке, которые обнаруживают, что его необычность может быть связана с магическими способностями, которые перевернут их жизнь и тайный мир магии с ног на голову.

Создателями нового проекта компании выступают выступают Джози Тринидад (сценаристка «Зверополиса») и Джейсон Хэнд (режиссёр «Моаны 2»).